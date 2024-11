i Autor: KSW / Materiały prasowe Mariusz Pudzianowski

Biją na alarm widząc, co dzieje się z Mariuszem Pudzianowskim! Fani siłacza apelują do gwiazdora KSW

Pomimo tego, że Mariusz Pudzianowski był zmuszony wycofać się z gali XTB KSW 100 i przyznał się publicznie do tego, że jego ciało zmaga się ze skutkami przetrenowania, były siłacz regularnie publikuje kolejne posty i relacje pokazujące, że nie może być bez treningów i pojawia się na siłowni oraz na sali treningowej. To sprawia, że internauci nie mogą biernie przyglądać się temu, co robi Pudzianowski i apelują do niego o rozwagę oraz większy odpoczynek, zanim dojdzie do tragedii.