Mariusz Pudzianowski wywołał ogromny niepokój tym, co pokazał. Tak wygląda teraz jego życie, radykalne zmiany

Mariusz Pudzianowski wrócił i przerwał milczenie

Po tym, jak Mariusz Pudzianowski niespodziewanie, na kilka tygodni przed galą XTB KSW 100 poinformował, że nie będzie w stanie wejść do klatki i musi wycofać się z walki, publikował w mediach społecznościowych kolejne posty i tłumaczył się przed fanami, co dokładnie zmusiło go to takich ruchów. Szybko okazało się, że organizm byłego strongmana powiedział pas w efekcie przetrenowania. Internauci mogli spodziewać się więc, że w najbliższym czasie nie będą mieli okazji zobaczyć Pudzianowskiego na sali treningowej oraz jego przydomowej siłowni, ale jak się właśnie okazało, nic z tych rzeczy. "Dominator" opublikował w mediach społecznościowych specjalny film zrealizowany podczas treningów i zaczął po raz kolejny tłumaczyć swoją perspektywę.

- Robota zrobiona, można wracać do domu. Jeszcze dzisiaj wskoczyć sobie trochę do sauny. Tak jak już wspominałem - muszę zadbać troszeczkę o to drugie życie, pozatreningowe. Troszeczkę zostało zaniedbane i skutek był, jaki był... Za mocno pocisnąłem, a higieniczny tryb życia był prowadzony na bakier, ale dobrze... Parę dni już minęło - witaminy, wlewy witaminowe + sauny, jacuzzi, masażyści + jeszcze inne wynalazki, cuda i stawiają na nogi. - wyliczał Pudzianowski ujawniając, jak wygląda teraz jego życie.

Kiedy tylko "Dominator" pokazał w mediach społecznościowych nagranie, od razu pojawiły się komentarze od zaniepokojonych fanów, którzy spodziewali się dłuższego odpoczynku "Pudziana" od siłowni i sali treningowej. - Nie miałeś odpoczywać? Panie Pudzianie trzeba dwa tygodnie odpocząć, wiadomo że czynny odpoczynek. no Ale :D zalecam jako nie lekarz - dopytywał jeden z internautów zaskoczony tak szybkim treningiem byłego siłacza. Jak się okazało, długo na odpowiedź nie musiał czekać.

- Taaa bym chyba gorszy był jak jestem po 2 tyg. - odparł krótko gwiazdor KSW jasno dając do zrozumienia, że nie wyobraża sobie aż tak długiej przerwy w treningach i raczej nie ma szans na to, aby jego regeneracja miała zakładać całkowitą przerwę od treningów.