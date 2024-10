Organizm Pudzianowskiego powiedział pas. Wzburzony ujawnił prawdę

Mariusz Pudzianowski miał być, tuż obok Mameda Khalidova jedną z najważniejszych postaci na karcie walk jubileuszowej gali XTB KSW 100, jednak niespodziewanie poinformował w ostatnich dniach, że musi wycofać się z walki, bowiem nie jest w stanie przygotować się do starcia na odpowiednim poziomie. Szybko pojawiły się glosy mówiące o tym, że organizm Pudzianowskiego po prostu się zbuntował i ten bez względu na wybór rywala najpewniej nie wygrałby z nikim, co w rozmowie z portalem „WP Sportowe Fakty” miało potwierdził kilka niezależnych źródeł. Te doniesienia szybko wywołały kolejny wpis Mariusza Pudzianowskiego w mediach społecznościowych, a to z kolei sprawiło, że otrzymał specjalną wiadomość od Marcina Najmana.

Wzburzony Mariusz Pudzianowski wyjawił prawdę o swoim organizmie! Skutki uboczne dopadły go po latach

Marcin Najman napisał do Pudzianowskiego. Nie może tego zrozumieć

„Dominator” po tym, jak poinformował swoich fanów o wycofaniu się z walki, ewidentnie wzburzony kolejnymi doniesieniami na swój temat postanowił ujawnić, co tak naprawdę stało się z jego ciałem i że padł ofiarą przetrenowania, przez co nie jest w stanie obecnie zbudować formy na zbliżającą się walkę. Tłumaczenia byłego siłacza wywołały oczywiście lawinę komentarzy – z jednej strony wspierających „Pudziana”, ale z drugiej krytykujących go. Do akcji postanowił wkroczyć Marcin Najman, który nie może zrozumieć, dlaczego Pudzianowski w ogóle zaczyna się tłumaczyć.

Przerażające wyznanie Mameda Khalidova o jego zdrowiu! Aż ciarki przechodzą przez to, co się z nim działo

- Po co Ty się Mariusz tłumaczysz? I komu? Podjąłeś decyzję. Oznajmiłeś fanom. A tłumaczenie się złośliwym hejterom to po prostu strata czasu – napisał dosadnie pod wpisem Pudzianowskiego częstochowianin jasno dając mu do zrozumienia, że ten nie powinien próbować zadowolić wszystkich, bowiem jest to raczej niemożliwe. - napisał w komentarzu do jego posta Najman

Fani Pudzianowskiego długo czekają na kolejną walkę

Na razie Mariusz Pudzianowski nie zdecydował się na określenie, kiedy jego fani mogliby zobaczyć jego kolejną walkę. Wycofując się z XTB KSW 100 jasno dał jednak do zrozumienia, że nie ma zamiaru jeszcze kończyć kariery. Po raz ostatni w oktagonie Pudzianowski zameldował się w połowie 2023 roku podczas gali XTB KSW Colosseum 2.