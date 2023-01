Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV zwrócił się do swojego syna. Poruszające słowa, mówi o przyszłości chłopca

Mamed Khalidov ma już tego dość! Po walce z Pudzianowskim postanowił powiedzieć, jak było naprawdę. Musiał to z siebie wyrzucić

Krzysztof Radzikowski jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego sportu i show-biznesu. Były strongmen, który udzielał się także w federacji Fame MMA znany jest fanom w dużej mierze dzięki programowi "Gogglebox TTV", który dał mu mnóstwo popularności. Na swojej najnowszej publikacji na Instagramie, siłacz zwrócił się do swojego potomka z gorącym apelem, który tyczy się przyszłości dziecka. Czy malec posłucha głosu swojego taty?

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV zwrócił się do syna. Poruszające słowa na temat przyszłości

Mimo że Radzikowski kojarzony jest głównie ze sportami siłowymi i z MMA, to nie jest żadną tajemnicą, że jest on także wielkim miłośnikiem piłki nożnej i także kibicuje włoskiemu klubowi AC Milan. Na swojej najnowszej publikacji w social-mediach były strongmen zwerócił się do swojego syna i dał mu poradę na wypadek, gdyby ten planował zostać piłkarzem. Padły piękne i ważne i słowa.

-Synu nie musisz byc piłkarzem, ale jesli tylko zamarzysz o tym, to bedziesz wielkim, bo marzenia są po to żeby je spełniać - napisał Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox TTV".

i Autor: instagram.com/krzysztofradzikowski