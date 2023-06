Krzysztof Radzikowski zabawił się z seksowną partnerką na całego! Nie mógł przepuścić takiej okazji, zdjęcie trafiło do sieci

Mariusz Pudzianowski nie mógł już tego dłużej znieść. Doszło do pobicia i trafił do więzienia

Krzysztof Radzikowski w przeszłości trenował przede wszystkim pod kątem siły, jaka była mu potrzebna do zawodów strongman. Kilka lat temu zaczął jednak przygotowywać się także pod kątem startów w MMA i od tego czasu poprawił swoją kondycję i wyraźnie schudł, co często podkreśla i czym często ekscytują się jego fani, pamiętający czasy strongmanów. Choć ostatecznie „Radzik” zdołał tylko raz zawalczyć na FAME MMA, to wciąż regularnie trenuje sporty walki i dba o wagę oraz wytrzymałość, a nie tylko o siłę. Jednak na jego profilu na Instagramie znajdziemy nie tylko zdjęcia z treningów, ale też dużo prywatnych materiałów, co wcześniej się raczej nie zdarzało. Tym razem Krzysztof Radzikowski postanowił pochwalić się jak spędzał czas podczas obchodów Bożego Ciała w Łowiczu.

Krzysztof Radzikowski zabrał rodzinę na zabawę

Boże Ciało w Łowiczu to szczególne wydarzenie. Choć święto to obchodzi się oczywiście w całym kraju, to akurat obchody w niespełna 30-tysięcznym Łowiczu są jednymi z najbardziej znanych. Wszystko dzięki wyjątkowej procesji, na której można podziwiać m.in. tradycyjne łowickie stroje. Po procesji przychodzi natomiast czas na zabawę i miejscowi oraz turyści udają się na stragany rozstawione wzdłuż niektórych ulic, a przede wszystkim do wesołego miasteczka. Takiej okazji do spędzenia czasu z rodziną nie mógł przepuścić Krzysztof Radzikowski, który pochodzi z Głowna pod Łowiczem.

Krzysztof Radzikowski zabrał swoją partnerkę i małego syna na karuzele, sam też próbował sił w zabawie, polegającej na rzucaniu do celu. Jak sam przyznał, ma „cela jak baba z wesela” (czyli słabo celuje) i nie był zadowolony ze swoich prób. Pokazał też, jak jego syn – pod opieką mamy oczywiście – jeździł na jednej z mniejszych karuzeli. – Całą familią w Łowiczu – napisał Radzikowski pod jednym ze zdjęć, a fani oczywiście w komentarzach nie mogli nacieszyć się widokiem szczęśliwej rodziny.

i Autor: Instagram Krzysztof Radzikowski z synem i partnerką