Krzysztof Radzikowski zgasił Dominika Abusa jednym zdaniem! Gwiazdor Gogglebox produkował się niemiłosiernie i nagle... Mocna riposta

Wielka dyskusja Dominika Abusa i Krzysztofa Radzikowskiego. Były strongman potrzebował jednego zdanie

Krzysztof Radzikowski i Dominik Abus po tym, jak zdobyli ogromną popularność dzięki udziale w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV spełniają się również w innych projektach, jak chociażby "Strong Ekipa" oraz są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, gdzie m.in. Radzikowski pochwalił się ciążowym brzuchem swojej partnerki. Podczas jednej z ostatnich podróży, grupa przyjaciół wraz z Konradem Karwatem rozmawiała na temat bliski sercu Dominika Abusa, a więc o modzie. Gwiazdor Gogglebox TTV tłumaczył swoim towarzyszom, jak ważne dla niego jest to, aby dobrze wyglądać. Krzysztof Radzikowski postawił jednak na mocną ripostę.

Zobaczcie, jak mieszka Dominik Abus klikając w galerię zdjęć poniżej!

Sonda Czy Dominik Abus powinien zawalczyć w MMA? Tak Nie

Jedno zdanie Krzysztofa Radzikowski wystarczyło. Mocna riposta na słowa Dominika Abusa

- Można założyć dresy, można wkasać w kalosze i też będziesz dobrze wyglądał. Nie jestem w stanie Wam tego wytłumaczyć, bo to trochę syzyfowa praca… Do sandałów można też białe skarpetki założyć i też będziesz dobrze wyglądać – tylko zależy jakie skarpetki, jakie sandały i jaka osoba. - argumentował Abus wbijając jednocześnie swoim przyjaciołom szpilkę twierdząc, że i tak nie jest w stanie do nich dotrzeć.

Krzysztof Radzikowski zgasił Dominika Abusa jednym zdaniem! Gwiazdor Gogglebox produkował się niemiłosiernie i nagle...

- A mi to obojętne co tam, byle czyste było… Ja mogę założyć kratkę do pasków – c**j kładę. - wypalił w odpowiedzi Krzysztof Radzikowski utrzymując, że dla niego nie ma większego znaczenia to, jak jego ubiór postrzegany jest przez innych ludzi i jedynie liczy się, aby ubierał się schludnie.