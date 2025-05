i Autor: Cyfrasport Stefano Lavarini

Wracają do gry

Polskie siatkarki już wszystko wiedzą. Stefano Lavarini ogłosił przed Ligą Narodów

Po dwóch tygodniach treningów polskie siatkarki wracają do gry. Już w najbliższy weekend (23-25 maja) zagrają pierwsze mecze po olimpijskim sezonie i przetrą się przed zbliżającą się Ligą Narodów. W związku z tym selekcjoner Stefano Lavarini jeszcze bardziej zawęził kadrę i ogłosił 17 nazwisk, które zabierze ze sobą na turniej towarzyski do Koszalina w ramach przygotowań do LN.