Krzysztof Stanowski zapowiada publiczne pranie brudów Szalonego Reportera. Mocna zapowiedź w sieci

Już kilka tygodni temu Krzysztof Stanowski zainteresował się Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem. Szef i właściciel Kanału Zero z "Szalonym Reporterem" od dawna nie ma po drodze, w sieci można było obserwować ich konflikt, choć to bardziej sprawka Matysiaka. Stanowski kilka tygodni temu odkrył i ujawnił kłopoty "Szalonego Reportera", który musiał ogłosić upadłość konsumencką. "“Hej @szalonyreporter, tak sobie sprawdzam tu i tam, co u ciebie słychać, bo przecież obiecałem. Powiedz mi najpierw, czy to w porządku, że epatujesz bogactwem w mediach społecznościowych, podróżami, drogimi hotelami, a tymczasem 29 stycznia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu twojej upadłości konsumenckiej?" - zaczepił na X Krzysztof Stanowski.

Dla niewtajemniczonych: Szalony Reporter to freakfighter z rekordem 1-2. 8 czerwca na gali Clout MMA 5 przegrał z Jakubem Rzeźniczakiem. Na powrót do klatki będzie musiał trochę poczekać, bowiem ma złamaną rękę. Kolejne problemy może jednak sprawić mu... właśnie Krzysztof Stanowski. Dziennikarz od kilku dni zapowiada materiał na temat "Szalonego Reportera", jego zapowiedź w sieci jest co najmniej intrygująca: "No dobra, zabieramy się za nagrywanie o Tomaszu Matysiaku. Pierwsze zdanie materiału brzmi tak... Przychodzi do baru złodziej, oszust, fałszerz, naciągacz, zbir, bankrut, kombinator i dureń jeżdżący samochodem po pijaku, a barman na to: - Co podać, Szalony Reporterze?" - napisał w sieci Stanowski.

Bohater nadchodzącego materiału na Kanale Zero na razie nie odniósł się do sprawy. W ostatnim czasie opublikował wywiad z Piotrem Hallmanem, byłym zawodnikiem UFC...

