KSW 101 RELACJA NA ŻYWO Parnasse znów broni pasa w Paryżu live za darmo Salahdine Parnasse - Wilson Varela na żywo KSW 101 WYNIKI

KSW 101 Parnasse znów broni pasa w Paryżu Salahdine Parnasse - Wilson Varela

Ekspansja federacji KSW na francuski rynek idzie pełną parą. Po jubileuszowej gali KSW 100, teraz polska organizacja ponownie zawitała do Paryża, gdzie jeden z największych gwiazdorów KSW, Salahdine Parnasse znów broni pasa mistrzowskiego wagi lekkiej. Tym razem naprzeciwko niego staje jego rodak, Wilson Varela. "The Prototype" przebojem wbił się do federacji KSW, wygrywając wszystkie 4 walki, z czego aż 3 przed czasem.