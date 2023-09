KSW 86 GDZIE OGLĄDAĆ? Gala KSW 86 TRANSMISJA NA ŻYWO KSW 86 STREAM ONLINE KSW 86 dzisiaj 16.09 gdzie obejrzeć?

KSW 86 dzisiaj 16.09.2023 GDZIE OGLĄDAĆ? Gala KSW 86 TRANSMISJA NA ŻYWO

KSW trzyma się ustalonego planu i daje swoim fanom galę w każdym miesiącu roku. We wrześniu organizacja ta zagościła we Wrocławiu, aby tam zorganizować wydarzenie oznaczone numerem 86. Choć pod kątem medialnym karta walka na KSW 86 nie jest zachwycająca, to z pewnością czeka nas wiele sportowych emocji. Nie ma też wątpliwości, że fani najbardziej będą czekać i tak na walkę wieczoru, w której zobaczymy dobrze znanych sobie bohaterów w walce mistrzowskiej – Jakuba Wikłacza i Sebastiana Przybysza.

Wikłacz i Przybysz staną naprzeciwko siebie w klatce już po raz czwarty! Pierwszy raz zmierzyli się oni jeszcze w 2017 roku na gali ACB 63 i wówczas lepszy okazał się Wikłacz. Mimo że jest on trzy lata młodszy od swojego oponenta, to wówczas miał już zdecydowanie większe doświadczenie od niego – była to dla niego już ósma walka, a dla Przybysza dopiero trzecia ogółem i pierwsza przegrana. Przybysz jednak zdecydowanie szybciej trafił do KSW i właśnie tam w 2020 roku zrewanżował się Wikłaczowi za porażkę, który wówczas debiutował w tej organizacji – Przybysz wygrał i w kolejnej walce pokonał Antuna Racicia w walce o pas mistrza KSW wagi koguciej.

Trylogię miało zamknąć starcie w 2022 roku. Wikłacz nie dość, że wygrał z Przybyszem po raz drugi, to jeszcze odebrał mu wcześniej wspomniany pas. Młodszy o trzy lata zawodnik tytułu miał bronić na XTB KSW Colosseum 2, ale jego dwukrotnie jego rywale wypadali przed walką. A Przybysz nie próżnował, wygrał od czasu tej porażki dwa starcia i władze KSW postanowiły, że dojdzie do czwartego pojedynku obu panów – Przybysz może odzyskać pas i wyrównać stan rywalizacji.

Gala KSW 86 odbędzie się w sobotę, 16 września, we Wrocławiu. Start gali zaplanowano na godzinę 19:00. Galę będzie można obejrzeć jedynie na platformie Viaplay. Relacja na żywo z gali KSW 86 na naszej stronie sport.se.pl, bądźcie z nami!