KSW 89 KIEDY O której godzinie KSW 89 gala KSW 89 DATA, GODZINA. Kiedy gala KSW 89?

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wszyscy kibice mieszanych sportów walki będą mieć prawdziwą ucztę. 16 grudnia 2023 na hali w Gliwicach dojdzie do mocnych pojedynków, które na pewno pozostaną w pamięci na długo. W karcie wstępnej zaprezentują się Michał Domin, który zawalczy z Wojciechem Kazieczko. Ponadto zawalczy Emilia Czerwińska z Natalią Baczyńską-Krawiec oraz Łukasz Charzewski z Ahmedem Vilą.

Nie jest tajemnicą, że kibice najbardziej czekają na walkę wieczoru, jednak zanim do niej dojdzie to do oktagonu wejdą prawdziwe gwiazdy KSW. Sebastian Rajewski zmierzy się z Wilsonem Varelą, a Tomasz Romanowski skrzyżuje rękawice z Damianem Janikowskim. W Co-main evencie Paweł Pawlak stoczy walkę z prawdziwą legendą KSW - Michałem Materlą. Idealnym podsumowaniem całej gali będzie walka wieczoru, gdzie Salahdine Parnasse wejdzie do klatki z niepokonanym Adrianem Bartosińskim.

Gala KSW 89 odbędzie się w sobotę, 16 grudnia, o godzinie 19:00. W karcie walk zaplanowano 10 starć, a transmisja będzie dostępna wyłącznie w płatnej platformie streamingowej Viaplay. Darmową relację na żywo z całego KSW 89 przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!