Ewa Pajor oceniona za finał Barcelona - Arsenal

Ewa Pajor trafiła do Barcelony z VfL Wolfsburg. To właśnie z tym klubem wystąpiła wcześniej w czterech finałach Ligi Mistrzów, jednak każdy z nich był przegrany! W tym jeden przeciwko obecnemu zespołowi polskiej napastniczki. Barcelona przed finałem mogła pochwalić się świetnymi statystykami – w poprzednich czterech latach zawsze grała w finale i trzykrotnie podnosiła trofeum. Wydawało się, że to idealne miejsce dla Pajor, aby wznieść w końcu puchar za wygranie Ligi Mistrzyń, lecz niespodziewanie zawodniczki Arsenalu okazały się lepsze. Sama Pajor nie miała wielu okazji do zdobycia bramki, jednak nie została oceniona najgorzej.

Ewa Pajor załamana po finale Ligi Mistrzyń! Gorzkie słowa polskiej piłkarki Barcelony

Wywiad z Ewą Pajor Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hiszpańskie media były zgodne co do jednego – według „Mundo Deportivo” i „Sportu” Ewa Pajor zanotowała „pechowy” występ. Pierwszy z dzienników zwrócił uwagę na fakt, że Polce brakowało lekkości w grze i trudno było jej poradzić sobie z obrończyniami, a jej najgroźniejszą akcję stanowiło uderzenie głową ponad bramką. – Ciążyła na niej bardzo duża presja wygranej pierwszego tytułu Ligi Mistrzów. Do tej pory przegrała pięć finałów – dodano. W „Sporcie” podkreślono, że Polka była bardzo aktywna, ale wynikało z tego niewiele i otrzymała „6” w skali 1-10.

Ewa Pajor pobiła rekord wszech czasów. I to w pierwszym sezonie! Niesamowite osiągnięcie

Taką samą notę jak „Sport” wystawił Ewie Pajor portal Goal.com. – Aktywna w polu karnym, ale bez wyraźnego przedarcia się, które mogłaby wykorzystać – zwrócono uwagę na ten fakt także tutaj. Sky Sports, które także dało Polce ocenę „6”, zauważyło z kolei, że miała ona najmniej kontaktów z piłką ze swojej drużyny. – Miała najmniej kontaktów z piłką ze wszystkich piłkarek Barcelony w pierwszej połowie, co było zaskakujące. Z drugiej strony niski blok Arsenalu był całkiem solidny, a napastniczka Barcelony była dobrze powstrzymywana przez Williamson i Catley przez cały mecz – napisano.