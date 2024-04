KSW 93 KARTA WALK. KSW 93 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali XTB KSW 93 w Paryżu? Lista walk KSW 93 Paryż

KSW 93 KARTA WALK kto walczy na gali XTB KSW 93 w Paryżu?

KSW przyzwyczaiło kibiców do wysokiego tempa i wcale go nie zwalnia. Ledwie trzy tygodnie temu odbyła się gala KSW 92, a już w tę sobotę czas na historyczną galę XTB KSW 93. Po wielu latach polska federacja zdecydowała się z pełną mocą wkroczyć na francuski rynek i to właśnie we Francji odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie. W Paryżu w klatce zaprezentuje się wielu francuskich zawodników, a w walce wieczoru lokalny bohater Salahdine Parnasse będzie bronił mistrzostwa wagi lekkiej przeciwko tymczasowemu mistrzowi Valeriu Mircei. Wcześniej do klatki wejdzie też były mistrz tej kategorii - powracający po kontuzji Marian Ziółkowski, który będzie miał przeciwko sobie pełne trybuny Adidas Areny wspierające Wilsona Varelę. Zainteresowanie KSW 93 w Paryżu jest ogromne i należy spodziewać się niesamowitej atmosfery!

KSW 93 KOLEJNOŚĆ WALK. Lista walk KSW 93 Paryż

Zanim emocje francuskich kibiców sięgną zenitu w związku z walką Parnasse - Mircea, a wcześniej Ziółkowski - Varela, odbędzie się też kilka innych elektryzujących pojedynków. Jednym z tych, na który czekają polscy fani KSW, jest starcie Artura Szczepaniaka z Madarsem Fleminasem na szczycie kategorii półśredniej. W Paryżu nie zabraknie też królewskiej kategorii ciężkiej, w której zmierzą się Michal Martinek i Prince Aounallah. Historyczną galę KSW 93 otworzą z kolei kobiety - niepokonana Sandra Succar i Flore Hani.

KSW 93 karta walk:

Walka wieczoru:

70,3 kg/155 lb: Salahdine Parnasse #C (18-2, 2 KO, 7 Sub) vs. Valeriu Mircea #IC (30-8-1, 12 KO, 13 Sub) - o pas wagi lekkiej

Karta główna:

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #2 (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs. Wilson Varela #7 (11-5, 4 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak #2 (10-2, 6 KO, 2 Sub) vs. Madars Fleminas #5 (12-5, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michal Martínek #4 (10-5, 6 KO, 1 Sub) vs. Prince Aounallah (18-11, 9 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Laïd Zerhouni #8 (12-8 1NC, 4 KO, 7 Sub) vs. Boubacar Niakaté (9-5, 6 KO)

73 kg/161 lb: Francisco Barrio (12-3, 2 KO, 8 Sub) vs. Aymard Guih (17-13-1, 3 KO, 7 Sub)

61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes (10-3, 2 KO, 4 Sub) vs. Kenji Bortoluzzi (11-5, 2 KO, 5 Sub)

72 kg/159 lb: El Hadji Ndiaye (5-2, 1 KO) vs. Nicolae Bivol (3-0, 1 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Sandra Succar (3-0, 1 KO) vs. Flore Hani (6-3)