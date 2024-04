KSW 93 Kiedy? XTB KSW 93 O KTÓREJ GODZINIE? KSW 93 Paryż Data i godzina gala XTB KSW 93 Kiedy i o której?

KSW 93 Kiedy? XTB KSW 93 O KTÓREJ GODZINIE?

Gala XTB KSW 93 to jedno z ciekawszych wydarzeń w tym roku w kalendarzu polskiej federacji. W ostatnim czasie KSW raczej nie wybierało się daleko ze swoimi wydarzeniami – kilkukrotnie witało do Czech, czyli bliskiego nam sąsiada. Teraz uda się zdecydowanie dalej i do większego kraju i miasta, czyli do Paryża. Trudno się dziwić na ten wybór, bowiem jedną z największych obecnie gwiazd KSW jest młody Francuz Salahdine Parnasse. To właśnie on będzie bohaterem walki wieczoru, w której zmierzy się z Valeriu Mirceą, broniąc pasa mistrzowskiego wagi lekkiej.

Nie jest jednak tak, że to będzie całkiem nowe doświadczenie dla KSW – w przeszłości organizowało ono już wydarzenia w stolicy dużego, europejskiego kraju, trzykrotnie witając do Londynu. Parnasse nie będzie jednak jedyną gwiazdą podczas XYB KSW 93. Oprócz niego w klatce pojawi się m.in. Marian Ziółkowski, z którym Francuz miał walczyć o pas na PGE Narodowym. Polak zmierzy się z rodakiem Parnasse'a, Wilsonem Valerą. Oprócz niego walczyć będą też Artur Szczepaniak czy Michal Martinek. Na gali pojawi się jednak sporo mniej znanych zawodników z Francji i trudno się temu dziwić – KSW chciałoby dobrze zapisać się w pamięci miejscowych fanów.

Gala XTB KSW 93 odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia. Start gali KSW 93 w Paryżu zaplanowano na godzinę 19:00. Galę XTB KSW 93 będzie można obejrzeć tylko na platformie Viaplay.