KSW Colosseum 2 GDZIE OGLĄDAĆ? XTB KSW Colosseum 2 TV TRANSMISJA NA ŻYWO. KSW Colosseum 2 STREAM ONLINE LIVE w INTERNECIE. KSW Colosseum 2 NA KTÓYM KANALE w TV?

Gale KSW z największymi postaciami federacji od zawsze cieszyły się dużą popularnością. Ale nic nie może równać się z tym, co w sobotni wieczór wydarzy się na PGE Narodowym. Polska organizacja MMA postanowiła zagrać va banque i na gali XTB KSW Colosseum 2 postawić na niemal wszystkie najgłośniejsze nazwiska w swojej talii. Na PGE Narodowym zobaczymy Mameda Khalidova, Mariusza Pudzianowskiego, Artura Szpilkę, Michała Materlę, czy Arkadiusza Wrzoska. Wszystkie te nazwiska przykuwają niemałą uwagę, co widać również po liczbie sprzedanych biletów. Na trybunach Stadionu Narodowego powinno zasiąść około 50 tysięcy widzów, co znów będzie rekordową frekwencją. A w samych walkach emocji nie powinno zabraknąć, bo w karcie walk przewidziano dwa pojedynki mistrzowskie, choć pierwotnie było ich aż trzy.

Nie ma jednak wątpliwości, że to przede wszystkim dwie walki przykuwają szczególną uwagę. Mowa mianowicie o pojedynku Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką oraz dopełnieniu trylogii pomiędzy Mamedem Khalidovem a Scottem Askhamem. I o ile w tym drugim pojedynku zdecydowana część kibiców trzyma kciuki za legendę polskiego MMA o tyle w starciu Pudzian - Szpila głosy są mocno podzielone, choć eksperci większe szanse na zwycięstwo dają byłemu strongmenowi.

Gala XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się w sobotę 3 czerwca. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie jedynie na stronie viaplay.pl. Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00.