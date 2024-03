Legenda KSW bezlitośnie o Tomaszu Adamku! Tych słów już nie cofnie. Mocny wpis Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego

Arkadiusz Tańcula wyzwany do walki! "Don Kasjo" nie szczędził wyzwisk, mocne słowa w kierunku gwiazdora FAME MMA

Walka wieczoru specjalnej gali XTB KSW EPIC, podczas której zmierzyli się Tomasz Adamek i Mamed Khalidov zakończyła się - niestety la gwiazdora federacji KSW oraz fanów sportów walki - już po trzeciej rundzie przez kontuzję Khalidova. W niedawnej rozmowie z Andrzejem Kostyrą, Tomasz Adamek dość zaczepnie stwierdził, że "nie było wielkiej roboty", a starcie mogło wyglądać inaczej, jednak według niego gwiazdor KSW nie chciał wejść z wymianę wiedząc, że polegnie. Te słowa nie spodobały się Janowi Błachowiczowi, który zaczął domagać się w swoim wpisie na platformie "X" szacunku od "Górala". O krok dalej poszedł Łukasz "Juras" Jurkowski.

"Juras", który jako pierwszy zawodnik miał przyjemność trafić niedawno do "Hall of Fame KSW" również wyraził swoje niezadowolenie ze słów Adamka i zdecydował się na krótszy wpis niż ten opublikowany przez "Cieszyńskiego Księcia", jednak niemniej mocny. - Jak Adamek ma szanować kogokolwiek skoro nie szanuje nawet siebie? - napisał "Juras" Jurkowski na platformie "X", co wywołało niemałą dyskusję z internautami. Jeden z użytkowników "X" stwierdził również, że walkę Tomasza Adamka z Janem Błachowiczem chciałby zobaczyć w przyszłości, jednak tego zdania nie podziela ikona KSW. - Ja nie. Za dużo już tego - odparł krótko.