Lexy zabrała głos w sprawie zatrzymania Gohy Magical! Szokujące wyznanie włodarza CLOUT MMA

Fani freak fightów czeka prawdziwa uczta w postaci czwartej odsłony federacji CLOUT MMA. W Atlas Arenie w Łodzi dojdzie do długo wyczekiwanych starć, jednym z tych, na których kibice najbardziej ostrzą zęby to na pewno pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim w formule "Dirty Street Boxing No Limit". Na konferencjach, jak i media treningu widać było wzajemną niechęć do siebie obu zawodników. Niestety nie tak miał wyglądać piątkowy dzień z CLOUT MMA. Goha Magical została przy wszystkich zatrzymana przez policję, co mocno zaskoczyło wszystkich związanych z federacją, jak i kibiców na trybunach.

Lexy Chaplin wprost o zatrzymaniu Gohy Magical! Niektórzy mogą być w szoku

Lexy w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedziała się na temat zatrzymania Gohy Magical. - Wiem, coś więcej. Nie wiem do końca, bo to jest świeża sytuacja, więc nie jestem w stanie potwierdzić, że to co wiem jest w 100% prawdą. Pani Gosia zakłóciła ciszę nocną i miała się później wstawić na pracach społecznych, ale tego nie zrobiła i dzisiaj stało się to co się stało. Jestem w szoku, bo tylu policjantów przyjechało, jak po najgorszego terrorystę, byłam bardzo zdziwiona. Mam nadzieje, że pani Gosia wyjdzie i zdąży na walkę - rozpoczęła jedna z gwiazd CLOUT MMA 4.