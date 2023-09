Lil Masti nie mogła ukryć łez. Wielkie emocje i przeżycia, pokaże fanom nagranie prosto z porodu dziecka, wszystko wyznała

Lil Masti podzieli się z fanami czymś niezwykle intymnym! Gwiazda FAME MMA i internetowa influencerka, która niejednokrotnie szokowała swoimi zachowaniami urodziła właśnie dziecko i stwierdziła, że pokaże film z narodzin za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Jak sama stwierdziła, nagranie jest nieprawdopodobnie wręcz emocjonalne.

Lil Masti pokaże nagranie ze swojego porodu. O wszystkim powiedziała

Lil Masti zapowiadając materiał, na którym rodzi swoje dziecko, powiedziała, że nagranie jest bardzo emocjonalne a w niej samej od razu budzi wspomnienia tych wydarzeń.

- Właśnie kończę montować film z porodu i ta końcówka to są takie emocje... Ale dobra, już kończę, jestem na finiszu, więc myślę, że jutro o 17 będzie ten film... Boże... Ariunia sobie tutaj śpi z boczku, a ja montuję film - mówiła Lil Masti na swoich mediach społecznościowych.

- Ciężko mi się montowało ten film, bo, wiecie, mi te wszystkie emocje wracają. Ja zaczęłam rodzić naturalnie, ale były komplikacje i musiałam mieć tę cesarkę, więc to są takie emocje. Jakby, mi wracają po prostu, jak ja to oglądam, ale już prawie skończyłam montować ten film. Generalnie film jest piękny i jest też bardzo dużo pięknych emocji. No, ale ja sobie przypominam przede wszystkim to przerażenie takie, wiecie. No bo to była niespodziewana cesarka, więc... Och, Boże, jeszcze teraz jestem w tych hormonach połogowych, więc w ogóle... - relacjonowała gwiazda FAME MMA.