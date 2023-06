Łukasz "Juras" Jurkowski w końcu zdecydował się powiedzieć to o walce z Pudzianowskim. Oryginalne wyznanie, taka była prawda

Po zobaczeniu zdjęcia syna Krzysztofa Radzikowskiego, fani natychmiast musieli napisać do gwiazdora Gogglebox TTV. Widać to na pierwszy rzut oka

Łukasz "Juras" Jurkowski jest postacią, której prawdziwym fanom mieszanych sztuk walki w Polsce nie wypada nie znać. 42-latka bez żadnych wątpliwości można nazwać propagatorem tego sportu w kraju nad Wisłą. Jurkowski w KSW był od pierwszej gali zorganizowanej przez tę federację i jego zawodowa przygoda w MMA trwała przez blisko dwadzieścia lat. Ostatni pojedynek stoczył w czerwcu 2021 roku.

Juras wyjawił prawdę o starciu z Pudzianowskim. Rzadko o tym wspomina

I była to nie byle jaka walka, bo Jurkowski skrzyżował rękawice z Mariuszem Pudzianowskim. Niewielu fanów i ekspertów zakładało, że starcie może potrwać dłużej niż rundę, a dopiero po półtorej minuty trzeciej rundy pojedynek został zakończony. Wygrał Pudzianowski przez techniczny nokaut. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą Jurkowski wyjawił, że to właśnie za tę walkę dostał największą gażę.

- Największy zarobek to w walce z Pudzianem. Za Mariusza zawsze dodatkowo płacą - powiedział z uśmiechem pierwszy zawodnik w galerii sław KSW. Jurkowski przyznał jednocześnie, że starcie z Pudzianowskim była dla niego najtrudniejsza fizycznie. - Kilka ich było, gdy wymiotowałem w szatni i lądowałem w szatni, bo takie jest ryzyko tego sportu... Ale wydaje mi się, że to walka z Pudzianem kosztowała mnie najwięcej. Nie byłem w pełni przygotowany, żeby rywalizować przez pełne piętnaście minut i to jeszcze mając takiego kloca na sobie - wyjawił "Juras".