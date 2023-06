Piotr "Bestia" Piechowiak trafił do szpitala i musiał przejść poważną operację! Skierował do fanów ważne słowa

Mariusz Pudzianowski od lat zalicza się do grona sportowców, którzy są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, budując w ten sposób relacje ze swoimi fanami, których u "Pudziana" akurat nie brakuje. Gwiazdor KSW co rusz publikuje na swoim Instagramie oraz Facebooku kolejne posty, zdjęcia, filmy i relacje, w których chwali się tym, co akurat dzieje się w jego życiu lub pokazuje archiwalne zdjęcia ze swoich zbiorów. Tym razem Pudzianowski postanowił zwrócić się do swoich fanów i zachęcić ich do aktywnego trybu życia, czy okazji wyjaśniając coś bardzo dobitnie.

Mariusz Pudzianowski zwrócił się do swoich fanów z ważnymi słowami. Chwycił za telefon i argumenty posypały się jak z rękawa.

Życie "Pudziana" przez większą jego część związane jest ze sportami przeróżnymi i gwiazdor KSW doskonale wie, jak aktywność fizyczna może dobrze wpłynąć na ogólny komfort. W tym celu, opowiadając fanom o swoim kolejnym dniu w pracy, postanowił przy okazji przekonać ich do tego, aby i oni zajęli się dbaniem o własne ciało. Zaznaczył jednak, że tak jak zawsze to tylko rada i nikt nikogo do niczego nie zmusza.

Mariusz Pudzianowski chwycił za telefon i wyjaśnił to raz na zawsze! Nie da się dyskutować z tymi argumentami

- Nie każe wam nikt trenować zawodowo. Sport powinno robić się dla zdrowia! Tak właśnie, dla zdrowia… Poruszać się pół godzinki, 40 minut codziennie przykładowego truchciku 2-3 kilometry. Porozciągać się, skłonów porobić, troszeczkę brzuszka, wykroków i będziecie się lepiej czuli. Więc brać się do roboty, bo samo się nic nie zrobi. - wypalił Pudzianowski na Instagram Stories, próbując przekonać swoich fanów do aktywnego trybu życia.