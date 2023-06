Łukasz „Juras” Jurkowski szczerze o pierścieniu Hall of Fame KSW: Białe złoto, złoto, rubiny. Wygląda imponująco | Andrzej Kostyra

Robert Lewandowski został zapytany o walkę w federacji Sławomira Peszki. Szczera odpowiedź: "Zadzwonię do niego"

Sławomir Peszko: Zaakceptowałem to, że kojarzy się mnie z alkoholem [WIDEO]

Łukasz „Juras” Jurkowski został pierwszym członkiem „Galerii Sław” organizacji KSW. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą opowiedział o tym, jak prezentuje się pierścień, który otrzymał.

- Chłopaki stanęli na wysokości zadania. Nie noszę takich rzeczy, bo mam awersję na zegarki, łańcuszki i jakiekolwiek inne ozdoby. Wygląda imponująco! Białe złoto, złoto, rubiny… Jak przyjdą złe czasy, to będzie trzeba chodzić po lombardach. Trochę to waży! Jak zakładam, to ręka idzie w dół – opowiedział.

Dramat polskiego zawodnika MMA! Noga złamała się jak zapałka. Rywal aż złapał się za głowę

„Juras” o wzruszającej ceremonii na KSW: Colosseum 2

Ikona organizacji KSW przyznała wprost, że trudno było powstrzymać się od łez. Towarzyszyły mu ogromne emocje.

- Nie mogłem się popłakać. Gardło miałem ściśnięte, serducho waliło, ale moja siostra konsekwentnie pisała mi, że jestem beksa. Pisałem jej, że na Narodowym się nie popłaczę, ale było blisko. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego zakończenia 25 lat w sportach walki. Potem poszedłem do szatni popłakać – dodał Jurkowski.

„Juras” opowiedział o tym, jak świętował wprowadzenie do „Galerii Sław” organizacji KSW. Drobna impreza rozpoczęła się jeszcze na Stadionie Narodowym.

- Po gali zrobiłem sobie sportowy maj. Bez żadnych płynnych smakołyków. Po Hall of Fame mieliśmy iść do knajpy i na imprezy. Byłem umówiony w kilka miejsc ze znajomymi, ale finalnie siedzieliśmy jeszcze dwie-trzy godzinki w kameralnym gronie zaufanych ludzi w garderobie i się rozjechaliśmy do domów. Było bez szaleństwa – kończy.

Polacy o krok od walki o mistrzostwo świata w boksie! Duże awanse w rankingu WBC, bardzo blisko szczytu