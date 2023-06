Łukasz Jurkowski w końcu nie wytrzymał. Juras bez ogródek przejechał się po freak-fighterach. Puściły mu nerwy

Pudzianowski wróci do zawodów strongmen? W internecie pojawiło się zaskakujące nagranie,"ciągnie wilka do lasu"

Osoby interesujące się freak-fightami nie mogą narzekać na nudę, bo w zasadzie co kilka tygodni odbywa się jakaś gala. Popularność tego typu wydarzeń nadal jest ogromna i wydaje się, że wciąż ma wielki potencjał. Wszak znanych infulencerów nie ubywa, a wręcz odwrotnie. Dlatego federacje freak-fightowe mają z czego czerpać. Nie wszyscy są jednak zwolennikami tego typu wydarzeń i m.in. Łukasz "Juras" Jurkowski dosadnie wyraża się w tej sprawie.

Juras nie miał litości dla zawodników freak-fightów. Brutalny wpis legendy KSW

42-latek to bez wątpienia jedna z największych legend polskiego MMA. Były już zawodnik całą zawodową karierę związany był z KSW i niedawno został wciągnięty do galerii sław. "Juras" słynie również z tego, że bardzo często chwali się przemyśleniami w mediach społecznościowych. Nie inaczej było i tym razem, a na jego celowniku znaleźli się właśnie freak-fighterzy.

- Nawet jak nie chcesz to internet podrzuca Ci ryje wszelakiej maści influencerów czy patusów udających zawodników MMA. Szczerze mnie to załamuje. Zero wartości, zero inspiracji, totalny mentalny ściek dla młodych. Wolę być boomerem niż z tym gów*** płynąć. Tylko dzieciaków szkoda - napisał legendarny zawodnik na Twitterze. W komentarzach Jurkowski otrzymał duże wsparcie, bo wielu internautów zgodziło się z jego słowami.