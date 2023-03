i Autor: Instagram/ arkadiusz_tancula Arkadiusz Tańcula

Łzy same napływają do oczu po tym, co spotkało Arkadiusza Tańculę. Dostał wiadomość, po której zmięknie nawet największy twardziel

Waldemar Kowalski 14:37

Gwiazdy internetu, telewizji oraz po prostu celebryci często mają okazję przypomnieć sobie, że są idolami dla wielu osób, które traktują ich jak wzory do naśladowania. W podobnej sytuacji znalazł się niedawno Arkadiusz Tańcula, który wykonał malutki, na pierwszy rzut oka niewiele znaczący gest w kierunku swojego fana, jednak wiadomość, jaką później otrzymał sprawia, że łzy same napływają do oczu.