Mamed Khalidov bez ogródek o Szpilce po wygranej z Pudzianowskim. Wyśmiał jego plan, zdradził nieznane kulisy

Gala XTB KSW Colosseum 2 jest już historią, ale jeszcze długo będzie wspominana przez kibiców. Wydarzenie zorganizowane na PGE Narodowym dostarczyło mnóstwo emocji i rozstrzygnięć przed czasem. Jednym z kulminacyjnych momentów wieczoru była hitowa walka Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Przed galą mówiło się, że to "Pudzian" jest faworytem ze względu na zdecydowanie większe doświadczenie w MMA, ale w klatce "Szpila" pokazał wielkie umiejętności. Pomimo tego, że tuż po pierwszym gongu wylądował w parterze po szalonym ataku w poszukiwaniu latającego kolana lub łokcia. Pudzianowski miał 5 minut, żeby skończyć walkę na macie, ale nie udało mu się to, mimo że przez długi czas był w pełnym dosiadzie. Szpilka popisał się świetną obroną i przetrwał trudne chwile, a na początku drugiej rundy znokautował rywala. Po wielkim zwycięstwie przyszedł czas na świętowanie, ale były pięściarz nie może zapomnieć o wyciągnięciu wniosków, na co po swojej walce zwrócił uwagę Mamed Khalidov.

Mamed Khalidov wyśmiał plan Szpilki na walkę z Pudzianowskim

Legenda KSW po raz kolejny dała prawdziwy popis i w main evencie nie dała najmniejszych szans Scottowi Askhamowi. Ostateczne rozstrzygnięcie nadeszło dopiero w trzeciej rundzie, ale nokaut latającym kopnięciem jest kolejnym spektakularnym finiszem Khalidova w karierze. Po tym zwycięstwie bohater walki wieczoru był w dobrym humorze i udowodnił to podczas oceny pojedynku Szpilki z Pudzianowskim. - Artur przed walką powiedział: "Ruszę na niego". Spytałem, jak to ruszysz na niego. "Nie, ja na niego ruszę!". Patrzymy, a on biegnie na niego. Siedziałem z trenerem i rozmawialiśmy, co on zrobił? Ruszył. Powiedział, że ruszy i od razu ruszył. Wbiegł w niego jak w bójkę na dyskotece - żartował Mamed z dziennikarzami. Byli pięściarze zrobili na Narodowym wrażenie, bo poza Szpilką kapitalny nokaut zanotował też Krzysztof Głowacki. Khalidov przyznał, że w stójce mają oni znaczną przewagę nawet nad nim!

Khalidov bez ogródek o Szpilce po wygranej z Pudzianowskim

- Artur mówił, że czuje dominację w stójce z zawodnikami MMA. To prawda. Oni wszystko widzą. Jeżeli odrobią pracę domową - obrona, zapasy itd. - to będą nas wszystkich zamiatać tutaj, bo te ręce mają naprawdę dobre i ciężkie - ocenił szczerze 43-latek. Zgodził się też ze słowami Pudzianowskiego, który już na gorąco mówił, że popełnił ogromny błąd, wchodząc w wymianę ciosów z byłym pięściarzem. Khalidov przyznał, że podczas sparingów ze Szpilką przed XTB KSW Colosseum 2 zdecydowanie unikał jego ciosów, które naprawdę robiły wrażenie i potwierdziło się to już na samej gali. Poniżej cała rozmowa z Mamedem Khalidovem po zwycięstwie ze Scottem Askhamem: