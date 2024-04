Mamed Khalidov pokazał tajemnicze zdjęcie z byłą gwiazdą KSW. Od razu ruszyła lawina, wielkie poruszenie

Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Pawle Nastuli! Tak nazwał go publicznie. Gwiazdor Gogglebox TTV spotkał się z mistrzem olimpijskim i musiał powiedzieć to głośno

Mamed Khalidov ostatnią walkę stoczył w lutym. Było to pamiętne starcie legend z Tomaszem Adamkiem, które zakończyło się wielkim pechem gwiazdy KSW. Po trzech z sześciu rund zawodnik urodzony w Czeczenii musiał się poddać ze względu na kontuzję ręki. Przez to przegrał, choć przez trzy rundy prezentował się naprawdę świetnie. Takie rozstrzygnięcie pozostawiło ogromny niedosyt, nie tylko wśród kibiców, lecz także u samego Mameda. Khalidov zapowiadał już, że chętnie stoczyłby rewanż, ale odpowiedź Adamka w rozmowie z Andrzejem Kostyrą była bezlitosna. Były mistrz świata w boksie przyznał, że ma na razie plany, a jego ostatni rywal musi ustawić się w kolejce, co wywołało sporą burzę. Fakty są jednak takie - "Góral" już 18 maja zawalczy z "Bandurą" na gali FAME 21, a przyszłość Khalidova jest na razie nieznana. To właśnie dlatego każdy wpis 43-latka wywołuje spore poruszenie wśród jego kibiców!

Tajemnicze zdjęcie Mameda Khalidova z byłą gwiazdą KSW

Tak było też ostatnio, gdy Khalidov niespodziewanie opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z... Aslambekiem Saidovem. Dwaj zawodnicy pochodzący z Czeczenii siedzieli w samochodzie na czarno-białym ujęciu, a kibiców poruszył tajemniczy opis. "Aslambeku Saidovie, gdzie teraz?" - spytał Khalidov. To pytanie błyskawicznie spotkało się z wieloma odpowiedziami kibiców. "W trasę koncertową", "Na KSW", "Na KSW w Olsztynie", "Po pas" - zachęcali go fani. Nie zabrakło też zabawnych komentarzy. "A Panowie po pieniążki? Już daje!", "do Ciechocinka :-)" - żartowano.

Aslambek Saidov - była gwiazda KSW

Towarzyszący Khalidovowi na tym zdjęciu Aslambek Saidov to były mistrz KSW w wadze półśredniej i jeden z zawodników budujących renomę tej federacji na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Z 29 zawodowych walk wygrał aż 23, a po KSW kontynuował karierę w ACB (później ACA). Jest kuzynem Mameda i podobnie jak on jest blisko związany z Olsztynem. Ostatnią walkę stoczył w listopadzie 2019 r., a trzy lata później zapowiedział zakończenie kariery.