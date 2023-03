Marcin Najman wynajął orkiestrę na przyjazd Boxdela! "El Testosteron" wyczekuje włodarza FAME MMA [WIDEO]

KSW 80 RELACJA NA ŻYWO: Tarchila w świetnym stylu rozprawił się z Kazieczką. Co za walka! [WYNIKI LIVE]

W ostatnim czasie Marcin Najman przygotowywał się do swojej kolejnej walki, podczas której zmierzy się on na gali HIGH League 6 z Pawłem Jóźwiakiem. W tle następnego starcia pomiędzy "El Testosteronem" i prezesem FEN wciąż przewijał się jednak temat sparingu częstochowianina z Michałem "Boxdelem" Baronem. Jeden z włodarzy federacji FAME MMA zaproponował swego czasu, że może wybrać się do Częstochowy, aby zmierzyć się z "El Testosteronem", jednak ostatecznie przyznał, że nie ma jednak takiego zamiaru. Marcin Najman wciąż wierzy jeszcze, że "Boxdel" pojawi się w umówionym miejscu o czasie i przygotował specjalne powitanie dla szefa FAME MMA.

Marcin Najman przygotował specjalne powitanie dla Boxdela! Szefa FAME MMA ma przywitać orkiestra

- Mówię, że mam wolny termin, przyjeżdżaj! Orkiestrę wynająłem dęta na jego powitanie! Będę czekał ze sprzętem, gotowy, orkiestra... Wszyscy w gotowości. To jest "Bąbla" szansa, żeby zweryfikować te głupoty, które opowiada z życiem realnym. Ja jestem w pełnej gotowości, w pełnym rynsztunku bojowym i czekam - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Najman zdradzając, jaką niespodziankę przygotował dla szefa FAME MMA. Zobaczcie całą rozmowę z Marcinem Najmanem, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!