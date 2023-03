HIGH League 6 KARTA WALK. HIGH League 6 KOLEJNOŚĆ WALK. HIGH League 6 kto walczy na HIGH League 6 lista walk?

HIGH League 6 KARTA WALKA. HIGH League 6 KTO WALCZY LISTA WALK

Katowicki Spodek od lat nie miał okazji gościć sportów walki. Ale w sobotni wieczór to się zmieni. Po raz pierwszy w historii federacja HIGH League zawita do stolicy Górnego Śląska i fani z Katowic będą mogli wybrać się na ciekawie zapowiadające się wydarzenia. Karta walk HIGH League 6 jest bowiem naszpikowana głośnymi nazwiskami. Na sobotniej gali miało dojść także do starcia Marcina Najmana z Jackiem Murańskim, ale pojedynek ten został odwołany po tragicznych wydarzeniach związanych ze śmiercią Mateusza Murańskiego. "El Testosteron" na karcie walk został i na HIGH League 6 dojdzie do wielkiego rewanżu. Rywalem Najmana będzie Paweł Jóźwiak, z którym niedawno przegrał na Wotore i to w kilka sekund. Teraz Najman zapowiada, że weźmie odwet na szefie FEN. Ciekawie powinno być również w innych pojedynkach.

HIGH League 6 KOLEJNOŚĆ walk. HIGH League 6 LISTA WALK na HIGH League 6

Interesująco będzie przede wszystkim podczas walki wieczoru. Po raz pierwszy w przygodzie ze sportami walki Jarosław “pashaBiceps” Jarząbkowski spróbuje swoich sił w formule MMA. Jego rywalem będzie Marcin Dubiel, który ma zdecydowanie większe doświadczenie w MMA, ale niekoniecznie będzie zdecydowanym faworytem tego starcia. Na HIGH League 6 zobaczymy również Denisa Załęckiego, czy Daro Lwa.

HIGH League 6 karta walk: