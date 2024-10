napisał do Pudziana

Jeszcze rok temu Marianna Schreiber publicznie krytykowała zjawisko freak-fightów, ale kilka tygodni później sama została zawodniczką na galach promowanych w dużej mierze przez internetowych celebrytów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stała się jedną z bardziej wyrazistych postaci na tej scenie, co widać nawet po jej reakcji na krytykę freaków ze strony polskich polityków. Mocne stanowisko w sprawie freak-fightowych gal zajęli już m.in.: minister sportu, Sławomir Nitras; były premier, Mateusz Morawiecki; wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek. Schreiber jako wieloletnia partnerka posła i byłego ministra Łukasza Schreibera doskonale poznała politykę od kuchni i teraz w mocnych słowach odpowiedziała na tę krytykę.

"Gdzie jest większa patologia - we FRIKACH czy w POLITYCE? Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, Marianna Schreiber, Krzysztof Gawkowski, nie, to nie kandydaci przyszłorocznych wyborów prezydenckich, ale osoby które wypowiadają się na temat frikfajtów i krytykują patologię. Tylko różnica pomiędzy nami jest taka, że ja przynajmniej wiem o czym mówię. Żeby nie było - ja też rok temu wypowiadałam się w podobnym tonie, ale dziś już wiem, gdzie popełniłam błąd w tak skrajnej ocenie. NIE MOŻNA WRZUCAĆ WSZYSTKICH DO JEDNEGO WORKA" - zaczęła zawodniczka m.in. CLOUTMMA i PRIME MMA.

"Robicie znacznie gorsze rzeczy". Schreiber zrównała z ziemią polityków

"Atak polskich polityków na świat, o którym nie mają pojęcia, mogę skwitować tylko jednym - Diabeł ubrał ornat i na Mszę Świętą dzwoni. Bo jak inaczej możemy nazwać środowisko, które wydało na świat takie postaci jak Jachira, Żukowska, Palikot jak nie gronem osób zadufanych w sobie, promujących prywatę i antypolskie wartości, a do tego napuszczających Polaków na siebie nawzajem. W dodatku jacy są frikfajterzy - wszyscy widzą, Wy robicie znacznie gorsze rzeczy z Bogiem i Ojczyzną na ustach" - kontynuowała Schreiber.

"Także reasumując - ja dalej zajmuję się freakfightami - czyli sportową rywalizacją. Zaś Wam zostawiam konkurencję, w której nie macie sobie równych - czyli przekręty, brak jakichkolwiek zasad i pustosłowie i okradanie obywateli" - podsumowała. Pełny wpis znajdziesz poniżej.