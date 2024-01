Mariusz Pudzianowski bez ogródek o Janie Błachowiczu! Gwiazdor KSW publicznie powiedział to o ikonie UFC

PRIME MMA 7 WYNIKI: Murański wygrywa w oparach skandalu! Okropny nokaut na Trybsonie! Soroko nie wyszedł do walki

Mariusz Pudzianowski od dawna zalicza się do grona sportowców, którzy są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych i gwiazdor federacji KSW dzieli się wieloma rzeczami w sieci, budując tym samym więź ze swoimi fanami. Niedawno internauci mogli się dowiedzieć, że Mariusza Pudzianowskiego dopadły przykre konsekwencje braku walki przez ponad sześć miesięcy. Teraz z kolei "Pudzian" przy niedzielnym poranku postanowił podzielić się z nimi pewnym przemyśleniem na temat ludzi, którzy ciężko zasuwają na swój sukces. Przy okazji wymienił m.in. nazwisko Jana Błachowicza.

Były strongman często przypomina internautom, że ich sukces sam do nich nie przyjdzie i wszystko mogą oni zdobyć jedynie ciężką pracą, co po raz kolejny przekazał i tym razem. - Wiecie, kto jest najbardziej roszczeniową osobą w życiu? Wiecie kto... Ten, który tak naprawdę nic nie umie. Roszczeniowymi osobami są - powiem wprost, ludzie głupi. - wypalił Mariusz Pudzianowski zwracając się do swoich fanów i tłumacząc im, że tylko ludzie ciężko pracujący mogą coś osiągnąć.

Jako przykładu na potwierdzenie swoich słów, Mariusz Pudzianowski wymienił nazwisko "Cieszyńskiego Księcia" oraz Joanny Jędrzejczyk. - Janek Błachowicz… Żeby być w tym miejscu, żeby zarabiać takie pieniążki, ten chłopak klęczy i idzie do przodu! Aśka Jędrzejczyk – na kolanach, buzia porozbijana… - komplementował i wychwalał ikony polskiego MMA "Pudzian".