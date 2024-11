Mariusz Pudzianowski jako monstrum! Tak wyglądał zawodnik KSW, ta sylwetka mogła budzić respekt

Znamy pierwszą walkę gali Fame 23. Co za zestawienie, internet zapłonie, kibice czekali na to latami!

Mariusz Pudzianowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w KSW. "Pudzian" w przeszłości nosił miano najsilniejszego człowieka na świecie, a od blisko 15-stu lat występuje w sportach walki. Ostatnie dwie walki nie zakończyły się dla 47-latka pomyślnie, ponieważ w starciu z Arturem Szpilką i Mamedem Khalidovem musiał uznać wyższość rywali. Pudzianowski miał zawalczyć na jubileuszowej gali XTB KSW 100. Tak się jednak nie stanie, ponieważ wycofał się niespełna miesiąc przed wydarzeniem. - Cześć Wszystkim! Długo wahałem się z decyzją, ale muszę ROZSĄDNIE zgodzić się z ekipą od przygotowań i przełożyć walkę na inny termin. Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się WAM od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe... Mam większe ambicje i z szacunku do kibiców nie zawalczę 16 listopada w Gliwicach. Spokojnie, nie mam kontuzji, nadal będę trenować, tylko muszę na krótki czas zwolnić obroty. Sami widzieliście na moich filmikach, że nie było taryfy ulgowej... Zobaczycie mnie jeszcze kilka razy w klatce, dostarczę Wam jeszcze niesamowitego widowiska, ale gdy będę gotowy! - napisał w mediach społecznościowych.

Pudzianowski słynie z tego, że zawsze mógł pochwalić się bardzo dobrą sylwetką. W przeszłości ważył on jednak o wiele więcej niż aktualnie, ponieważ musiał mierzyć się z piekielnie ciężkimi przedmiotami. 47-latek pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z przeszłości podpisując to w bezpośredni i zarazem żartobliwy sposób. - Cholera w tym okresie mma jeszcze w Polsce nie istniało, to se kamieniami rzucałem - podsumował były strongman

Za Pudzianowskiego na gali XTB KSW 100 wystąpi Arkadiusz Wrzosek, który zmierzy się z Matheusem Scheffelem. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada w Gliwicach.