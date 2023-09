Mariusz Pudzianowski obwieścił to, czego wielu się obawiało. Jedno pytanie wywołało lawinę. To spotkało niemal każdego

Tomasz Adamek bez ogródek przejechał się po Amadeuszu Ferrarim. Bezlitośnie go podsumował, nie było co zbierać

Marcin Najman niespodziewanie odwiedził Andrzeja Fonfarę. Wszystko się nagrało. Nie uwierzycie, co mu wręczył

Mariusz Pudzianowski bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie cieszy się dużą popularnością i śledzony jest przez ponad 700 tysięcy użytkowników. Fani niemal codziennie mogą się dowiedzieć, co słychać u "Pudziana", bo ten nagrywa filmy od samego rana i opowiada o swoich dniach. Nie brakuje również aktualnych postów, które dotyczą codzienności.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Pudzianowski napisał o początku roku szkolnego. Wywołał lawinę

Również w niedzielę opublikował taki wpis. A tyczył się on początku roku szkolnego, a więc momentu, który wywołuje niekoniecznie pozytywne emocje u wielu młodych osób. - Jutro koniec wakacji! Urwisów czeka powrót do szkoły - czytamy we wpisie Pudzianowskiego. Zawodnik KSW zadał również pytanie dotyczące sytuacji, która spotkała wielu.

Artur Szpilka przerwał milczenie. Odniósł się do Mariusza Pudzianowskiego. Nadchodzi wielkie starcie w KSW!

- Kto z was zapomniał wyciągnąć kanapek z tornistra i tak zostawił na czas wakacji? - zapytał Pudzianowski, czym wywołał lawinę komentarzy. - Mi raz się zdarzyło - napisał jeden z użytkowników Instagrama. - Kanapki to klasyk - dodał inny fan legendy KSW. - Szkoła. A weź nawet nie przypominaj mi o niej - czytamy w kolejnym komentarzu.