Iga Świątek przed meczem z Jeleną Ostapenko postawiła sprawę jasno. Wymowne słowa o Łotyszce

Ciarki przechodzą, co wyprawia Iga Świątek! Królowa Dohy, ale nie tylko. Radwańska i Szarapowa w tyle

Iga Świątek po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Jeleną Rybakiną wyrównała stan rywalizacji z Kazaszką na 4-4. Dużo gorszy bilans ma z dzisiejszą rywalką w półfinale turnieju WTA w Dausze. Bardzo silna fizycznie Łotyszka to zmora Igi Świątek. Polka grała z nią cztery razy i przegrała wszystkie te pojedynki. - Dość dawno już ze sobą nie grałyśmy. W końcu trzeba przełamać tę złą passę - stwierdziła Iga Świątek, która ostatnio uległa Ostapenko w US Open 2023, przegrywając 6:3, 3:6, 1:6. - Wiem też, że Ostapenko to zawodniczka, która jakoś dziwnie nastawia się na mnie. Jej pasuje mój styl gry, a mi się nie podoba jej styl i ten miks sprawił, że ten mecz był bardziej wymagający niż przeciwko innym rywalkom - mówiła po tym spotkaniu Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

To Łotyszka była ostatnią tenisistką, która pokonała Igę Świątek również przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw w 2022 r. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Polką 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

ZOBACZ: Jelena Ostapenko przed meczem z Igą Świątek w półfinale WTA Doha. Ta reakcja mówi wszystko

Jelena Ostapenko gra bardzo agresywny tenis, uderzając piłki płasko i z ogromną siłą. Kiedy złapie dobry rytm, dorzuca też do tego imponującą precyzję, a wtedy piekielnie ciężko ją powstrzymać. Przekonały się o tym w turnieju WTA w Dausze Jasmine Paolini i Ons Jabeur. Obie przegrały z Łotyszką po 2:6, 2:6. W meczach z Igą Świątek na Łotyszce nie robiły żadnego wrażenia topspinowe uderzenia Polki czy też jej słynne kick-serwisy przy drugim podaniu. Ostapenko agresywnie atakuje zagrywane tak piłki, uderzając je z góry, zanim jeszcze osiągną niewygodną wysokość. Dlaczego w starciu z Łotyszką kluczowy będzie m.in. pierwszy serwis Polki. We wcześniejszych meczach ze Świątek Ostapenko dużo punktów wygrywała potężnym returnami.

Bilans naszej rywalizacji jest taki, że mogę podejść do tego meczu bez oczekiwań i po prostu skupić się na pracy, a może spróbować coś zmienić, żebym w końcu mogła wygrać z Jeleną. Jest trudną przeciwniczką i zawsze grała niesamowicie w meczach przeciwko mnie. Będę miała kolejną szansę i spróbuję ją wykorzystać - powiedziała Iga Świątek przed dzisiejszym meczem z Jeleną Ostapenko w półfinale WTA Doha 2025.

Iga Świątek w turnieju WTA Doha wygrała już 15 meczów z rzędu, więc trudne o lepszą okazję żeby wreszcie przerwać serię porażek z Jeleną Ostapenko. Polka triumfowała w Katarze w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła - efektowną nagrodę dla triumfatorki - będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011). - Dlaczego gram tutaj tak dobrze? Trudno powiedzieć. Myślę, że warunki tutaj są dość trudne, a ja byłam wystarczająco cierpliwa, aby po prostu skupić się na swojej grze. Jednak każdy turniej to inna historia, więc trudno jest porównywać - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Ostapenko półfinał WTA Doha? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w półfinale turnieju WTA Doha zostanie rozegrany w piątek 14 lutego 2025. Początek meczu Światek - Ostapenko po godzinie 15 polskiego czasu (nie wcześniej, po zakończeniu meczu debla). Transmisja TV z WTA Doha na antenie Canal+ Sport 2.