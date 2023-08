Mariusz Pudzianowski ogłosił koniec i w końcu znalazł na to czas. Powiedział o dużym bólu. Nie brał tego pod uwagę

Przyszłość Tomasza Hajty się wyjaśniła. Doszło do przełomu. Wiadomo, co dalej po jego walce

Niektóre cytaty Mariusza Pudzianowskiego kibice znają już na pamięć. Wiele z nich odnosi się do pracy i jeden z nich mówi, że bez właśnie pracy nic się samo nie zrobi. Zawodnik KSW nie rzuca słów na wiatr i bardzo często udowadnia, że leniuchowanie i zbyt duża dawka wolnego czasu nie jest dla niego. Niekiedy na jego Instagramie można zobaczyć, że pracuje od świtu do nocy, a w dodatku znajduje czas na trening.

Pudzianowski skończył obowiązki i wziął się za trening. Odczuwa ból

Jego ostatnie relacje na Instastories potwierdzają, ze gdyby doba miała kilka godzin więcej, Pudzianowski na pewno by nie narzekał. Piątkowego wieczoru ogłosił koniec obowiązków i płynne przejście do ćwiczeń. - Koniec obowiązków, teraz można mieć czas dla siebie ufff i można iść na salę treningową - czytamy we wpisie Pudzianowskiego.

Kolejne nagranie jest już po ćwiczeniach. Niestety legenda KSW nadal odczuwa ból, ale mimo tego nie brał pod uwagę rezygnacji z treningu. - Nigdy nie będzie lekko. Boli, bo ma boleć, ale nie położę się - czytamy w opisie filmu. - Siemanko, siemanko. Można powiedzieć, że dzionek pozytywnie zakończony. Noga jeszcze boli, ale już pomalutku dochodzi do siebie. Jeszcze z dwa tygodnie i będzie można wrócić na pełne obroty. To, że noga boli, nie oznacza, że mam się położyć i udawać obłożnie chorego. No i co z tego?! Jest jedna kończyna, druga kończyna, trzecia kończyna... no i czwarta kończyna. I te się jeszcze nadają. A noga za jakiś czas dojdzie do siebie - powiedział Pudzianowski na nagraniu.

i Autor: Instagram/pudzianofficial Mariusz Pudzianowski

