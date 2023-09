i Autor: KSW/ Materiały prasowe Mariusz Pudzianowski

Mocne zdjęcie!

Mariusz Pudzianowski przestraszył małych uczniów! To zdjęcie może śnić się po nocach, pękamy ze śmiechu

Mariusz Pudzianowski postanowił rozbawić nas do łez z powodu rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie w całej Polsce już wrócili do ław szkolnych, a słynny "Pudzian" miał dla nich niespodziankę, która jednych może przestraszyć, a drugich doprowadzić do łez ze śmiechu. Zdjęcie pokazuje wszystko.