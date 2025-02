Mariusz Pudzianowski przypomniał pseudonim, który mu nadali i się zaczęło. Skąd to się wzięło? Fani nie dowierzali!

Wydało się, co Michał Pasternak powiedział tuż po nokaucie na FAME 24. Wszystko jest na wideo

Pokochali ją fani boksu, chce podbić KSW. Zabójczo piękna Laura Grzyb wchodzi do klatki z jasnym celem

Wiadomość od Mameda Khalidova nadeszła nagle! Musiał powiedzieć to fanom niezwłocznie. Aż łza kręci się w oku

Mariusz Pudzianowski wróci do klatki KSW?

Mariusz Pudzianowski znów ostro zasuwa na sali treningowej. Czy to oznacza, że już niedługo kolejny raz zobaczymy go w klatce? „Pudzian” regularnie publikuje w mediach społecznościowych nagrania z treningów, gdzie tarczuje podczas indywidualnych zajęć z jednym ze szkoleniowców. Duża aktywność w social-mediach i na sali treningowej może wskazywać, że były mistrz świata strongmanów rzeczywiście szykuje się do wielkiego powrotu po ponad 18 miesiącach przerwy.

- Jesteśmy ostatnio w ciągłym kontakcie. Mariusz Pudzianowski wrócił nie tylko do aktywności w mediach społecznościowych, ale także aktywności fizycznej. Zaczął sobie układać sportowe kwestie z trenerami i klubami. Wszedł w pełen gaz. Czeka na propozycję walk – powiedział szef KSW.

Pudzianowski w swoich social-mediach jest niezwykle aktywny, a fani w komentarzach momentalnie dopatrzyli się jednego szczegółu.

Pudzian nosił pseudonim... „Pyton”

Polska gwiazda siłaczy miała przez całą karierę wiele pseudonimów. Najpopularniejszy z nich to oczywiście „Pudzian”. Wielu pamięta go także z ksywki „Dominator”. Niewielu jednak wie, że na początku przygody podczas transmisji przedstawiano go także jako „Pyton”.

Mariusz Pudzianowski opublikował kilka starszych nagrań, na których pojawiło się właśnie to słowo, a to momentalnie wywołało nie tylko rozbawienie, ale także pytania, skąd wziął się pseudonim. Do tej pory żaden z kibiców nie doczekał się odpowiedzi!