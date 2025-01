Mariusz Pudzianowski dobitnie ujawnił swoje poglądy polityczne! Zaczął pisać o Grzegorzu Braunie. Prawdziwa euforia

Pudzianowski zaczął pisać o Braunie. Ujawnił swoje poglądy polityczne

Sportowcy to również przede wszystkim tylko ludzie i oczywiście również mają oni swoje poglądy polityczne, chociaż wielu nie chwali się nimi na prawo i lewo, aby ewentualnie nie zrazić do siebie części swoich fanów, którzy mają zupełnie inny światopogląd. Kiedy już zdecydują się oni ujawnić swoje poglądy, mogą liczyć się z różnym skutkiem, co przed laty spotkało chociażby Jana Błachowicza, gdy pochwalił się zdjęciem z Rafałem Trzaskowskim. Teraz internauci mieli okazję dowiedzieć się, do której partii politycznej bliżej Mariuszowi Pudzianowskiemu, bowiem niezwykle entuzjastycznie zareagował on na informację o tym, że Grzegorz Braun zamierza wystartować w zbliżających wyborach prezydenckich.

Po tym, jak kontrowersyjny poseł poinformował, że ma zamiar walczyć o urząd głowy państwa, w internacie zaczęły pojawiać się kolejne publikacje na ten temat. "Pudzian" skomentował jedną z nich, która pojawiła się na profilu Krzysztofa "Atora" Woźniaka.

- To chłop który wojował by o Polskę a nie pseudo Polacy !!!’ oby więcej takich ludzi jak pan Grzegorz 🇵🇱🇵🇱. Polska Gurommmm!!! - zaczął rozpływać się nad Braunem Pudzianowski jasno dając do zrozumienia, że w najbliższych wyborach to najpewniej na niego oddałby swój głos.

To nie pierwszy raz, kiedy były strongman porusza polityczne w mediach społecznościowych. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych postanowił on udostępnić zdjęcie bez butów, kolokwialnie rzecz ujmując - na bosaka. W ten sposób dał on do zrozumienia, że jego głos najpewniej powędrował na konto Konfederacji, co może potwierdzać jego obecne zdanie na temat Grzegorza Brauna.

Entuzjazmu Pudzianowskiego w sprawie Brauna nie podzielają za to pozostali liderzy konfederacji. Już w czwartkowy poranek 16 stycznia Krzysztof Bosak ujawnił, że Braun ma zostać wykluczony ze struktur partii.