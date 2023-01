Mariusz Pudzianowski reaguje na zaczepki Artura Szpilki. Ma dla „Szpili” specjalny przekaz, znalazł na niego sposób?

W momencie, gdy pojawiły się pierwsze informacje, że może dojść do takiego starcia, obaj panowie zaczęli „szturchać” się w mediach społecznościowych. Szpilka nagrywał krótkie filmiki, zaczepiając „Pudziana”, a ten odpowiadał na jego wezwania. Teraz Mariusz Pudzianowski postanowił zrobić kolejny krok i wiele wskazuje na to, że obaj panowie, chętnie korzystający z mediów społecznościowych, podobne gierki będą chętnie prowadzić jeszcze długo.

Mariusz Pudzianowski zastanawia się jak „wbić Szpilę”

Pierwsze spekulacje na temat walki Mariusz Pudzianowski vs Artur Szpilka pojawiły się w zasadzie od razu po starciu „Pudziana” z Khalidovem. A że były strongman szybko wrócił do zdrowia po przegranej, to walka ta mogłaby odbyć się już całkiem niedługo. Teraz sprawa nabrała tempa i obaj mieli się już zgodzić na nią, więc wszystko wskazuje na to, że do dogadania pozostały tylko szczegóły.

Tak Artur Szpilka, jak i Mariusz Pudzianowski, lubią korzystać z mediów społecznościowych i chętnie stroją sobie żarty. Teraz informacja o możliwej walce jest świetną okazją do małych prztyczków. Pudzianowski zaczął więc zastanawiać się, „Jak wbić szpilkę w podłogę”, co jest oczywistym odniesieniem do rywala. Na grafice od fana, którą pokazał Mariusz Pudzianowski, widzimy jego samego trzymającego coś w stylu dużego gwoździa z głową... Artura Szpilki. Odpowiedzią na pytanie zadawane sobie przez byłego strongmana są... emotikony młotków, które widać na grafice, które także są dość jasnym odniesieniem do „młotków” czyli uderzeń z góry na głowę przeciwnika będącego w parterze.