Mariusz Pudzianowski ujawnił całą prawdę tuż przed walką ze Szpilką na Narodowym! To wyznanie dla wielu będzie szokiem

Kiedy włodarze federacji KSW ogłosili, że 3 czerwca dojdzie do historycznej gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym, wielu fanów nie wyobrażało sobie, że może zabraknąć tam Mariusza Pudzianowskiego. Ostatecznie były strongman został zaprezentowany jako jedna z pierwszych gwiazd gali na Narodowym, gdzie zmierzy się z Arturem Szpilką. Dla byłego strongmana będzie to już 27. walka dla organizacji KSW i przez wszystkie te lata, "Pudzian" zapracował na miano jednej z legend federacji. Wielu fanów wciąż może jednak nie wiedzieć, że przygoda Pudzianowskiego z KSW rozpoczęła się w zasadzie przypadkiem, od pewnego zaaranżowanego zdjęcia.

Tuż przed galą XTB KSW Colosseum 2, a co za tym idzie walką Pudzian - Szpilka, były siłacz był gościem Janusza Basałaja w programie "Dwa fotele" na kanale YouTube "Meczyki". Gwiazdor federacji KSW opowiedział tak m.in. o swoich początkach w federacji oraz o pewnym zdjęciu, które doprowadziło ostatecznie do jego podpisania przez włodarzy organizacji.

- Redaktor chyba z „Kulturystki i Fitness” siedział i jego fotoreporter. Mówi do mnie Mariusz, chodź zrobimy dla beki zdjęcie, że ty trenujesz MMA. Rzucili hasło, poleciało to w teren, rozdzwoniły się telefony, czy nie chciałbym się sprawdzić. Wtedy za mistrzostwa świata 60-70 tysięcy dolarów dostawałem – za wygranie mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów. Więc mówię co tu zrobić, żeby wystraszyć ich… I mówię dobrze. Powiem, że chcę 3-4 razy tyle. KSW wróciło do mnie i mówią dobrze, damy - wyznał na wizji Mariusz Pudzianowski ujawniając kulisy jego angażu w federacji KSW. Przy okazji były siłacz zdradził, że przed złożeniem podpisu na umowie, wynegocjował usunięcie wszelkich warunków, które w jakimkolwiek stopniu go ograniczały.

