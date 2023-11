Mariusz Pudzianowski w końcu postanowił to pokazać. Tych zdjęć nigdy wcześniej nie publikował. Tego nie dało się nie zauważyć

Sensacyjna walka z udziałem Denisa Załęckiego?! Gwiazda KSW przestała to ukrywać. Bezwzględna opinia o "Bad Boy'u"

A ma komu pokazywać, bowiem Pudzianowski ma sporo obserwujących na instagramie - aż 735 tysięcy. Mariusz Pudzianowski wielką popularność zdobył najpierw poprzez występy w zawodach Strongman, a następnie walki w ringu i klatce KSW. W "strongmanach" był osiem razy mistrzem Polski, sześć razy mistrzem Europy i pięć raz mistrzem świata. W świecie MMA funkcjonuje od 2009 roku, gdy w debiutanckiej walce na gali KSW XII pokonał Marcina Najmana. W sumie stoczył już 27 walk, z czego wygrał 17.

W internecie Pudzian często dzieli się z obserwującymi kulisami treningów i wszelkich obowiązków medialnych, ale nie brakuje również wątków związanych z jego biznesami i życiem prywatnym. Tym razem Pudzianowski urządził sobie wycieczkę do przeszłości. Znów na swoim koncie w mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem sprzed lat. Kilka zdjęć wywołało sporo emocji internautów, którzy - niemal jak zwykle - nie mogą wyjść z podziwu, patrząc na potężną budowę ciała Pudzianowskiego. On za to zdjęcia podpisał w swoim stylu - "Coś trafiło się z albumu" - napisał w dosyć skromnym tonie.

Pudzianowski 7 lutego skończył 46 lat. Wciąż chce walczyć, cały czas jest w doskonałej formie, a swoją sylwetką zawstydza dwa razy młodszych!

