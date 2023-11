Szczęki nie miały nam gdzie opadać, gdy podano, jaki majątek ma Anna Lewandowska. Trudno objąć tę kwotę rozumem, ale kasa!

Wybuchnie skandal po tym nagraniu z udziałem Roberta Lewandowskiego! To już gruba przesada

Anna Lewandowska na brak popularności oraz na brak zajęć nie może narzekać. Sławę przyniósł jej przede wszystkim fakt, że od lat związana jest z najlepszym polskim piłkarzem, Robertem Lewandowskim. 35-latka nie próżnowała jednak i wykorzystała szum oraz sławę swojego obecnego męża, aby rozwijać i swoje pasje oraz biznesy. I trzeba przyznać, że idzie jej to naprawdę świetnie. Fani Lewandowskiej mogą napotkać w sklepach na jej marki, które cieszą się dużą popularnością. Rzecz jasna wszystko to przekłada się na pieniądze.

A że i pod tym względem Lewandowska nie powinna narzekać, można zauważyć po niedawnej publikacji "The Sun". Dziennikarze Anglii postanowili prześwietlić finanse partnerek najpopularniejszych piłkarzy i okazuje się, że trenerka fitness jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o wielkość majątku. "The Sun" wyliczył, że Lewandowska ma aż 36 mln funtów majątku, co w przeliczeniu na złotówki daje około 180 mln zł.

- Lewandowska czerpie korzyści swoim przedsiębiorczym umiejętnościom i zamiłowaniu do spraw związanych z dieta i fitnessem - można przeczytać w artykule. Okazuje się, że Polka jest na trzecim miejscu na świecie pod tym względem. Wyprzedzają ją jedynie Victoria Beckham z majątkiem opiewającym na 276 mln zł i Pilar Rubio, żona Sergio Ramosa. Jej stan posiadania ma wynosić 236 mln zł.