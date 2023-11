Przyćmiła Annę Lewandowską. 28-letnia piękność olśniła trybuny w Barcelonie. Na jej widok aż omdleliśmy

Anna Lewandowska od wielu lat wspiera Roberta i chętnie robi to na żywo. Podczas meczów "Lewego" często można ją spotkać na trybunach - niezależnie od tego, czy mecz jest rozgrywany w Polsce, czy zagranicą. Ostatnio polski napastnik nie ma najlepszego czasu i mierzy się z potworną krytyką. Sama Lewandowska też musi radzić sobie z hejtem, czemu dała ostatnio upust. Nie zmienia to jednak jej wsparcia dla ukochanego, choć mecz FC Barcelony z FC Porto ponownie nie był jego popisem. Liczy się jednak wynik, a mistrzowie Hiszpanii wygrali u siebie 2:1 i zapewnili sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Z trybun podziwiała to oczywiście była mistrzyni karate, która oglądała mecz w doborowym towarzystwie.

28-letnia piękność olśniła Barcelonę. Przyćmiła Annę Lewandowską

Lewandowska chętnie dzieli się chwilami ze stadionu w mediach społecznościowych. Podczas meczu z FC Porto spędziła czas z Sarą Guendogan - żoną Ilkaya Guendogana. Były piłkarz Manchesteru City trafił do "Blaugrany" przed tym sezonem i szybko przebił się do wyjściowego składu. Jego druga połówka ma więc co podziwiać, a podobnie jak Lewandowska, chętnie wybiera się na trybuny. Jej uroda wprost zwala z nóg!

Sara Guendogan ma 28 lat i jest Włoszką z arabskimi korzeniami. Popularność zdobyła jako telewizyjna prezenterka, aktorka i modelka, a serce męża skradła stosunkowo niedawno. Ich związek stał się publiczny po Euro 2020, to właśnie dla niej piłkarz stracił rozum. Całkowicie go rozumiemy. Na widok pięknej brunetki wręcz odbiera mowę!