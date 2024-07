Mariusz Pudzianowski z cygarem w ręku doszedł do fundamentalnej konkluzji! Filozoficzne złote myśli poruszyły internautów

Fani Mariusza Pudzianowskiego, którzy obserwują jego profile w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że były strongman nie zostawi ich zbyt długo bez kolejnej relacji czy posta. Gwiazdor KSW odnajduje się w mediach społecznościowych jak ryba w wodzie i chętnie dzieli się swoimi kolejnymi przemyśleniami oraz ujawnia, co akurat dzieje się w jego życiu. Dzięki temu internauci mogą dowiedzieć się m.in. jakim szefem jest Mariusz Pudzianowski oraz jakie ma poglądy, czy sposób myślenia. Tym razem "Dominator" postanowił podzielić się dość filozoficzną sentencją, dodając do tego zdjęcie z przeszłości. Post Mariusza Pudzinowskiego wywołał natychmiastową reakcję fanów, którzy nie mogli przejść obojętnie obok złotych myśli Pudzianowskiego.

- Znać drogę to jedno, a podążać nią, to zupełnie co innego - napisał na Facebooku Mariusz Pudzianowski, dodając do tego zdjęcie ze swoich młodych lat, na które nałożone były zielone cyfry niczym z filmu "Matrix". Głęboka sentencja gwiazdora federacji KSW sprawiła, że internauci w niektórych przypadkach zaczęli naśmiewać się z byłego strongmana i zaczęli w komentarzach publikować swoje, podobne przemyślenia.

- Wsiąść do pociągu, nie znaczy dojechać do celu - napisał jedne z internautów. - Taaaa..... drogę do Berlina znamy, a WSIĄŚĆ DO POCIĄGU BYYLE JAKIEGO.. - dodał kolejny z mężczyzn wypominając Pudzianowskiemu wpadkę z wyprawą na mecz Polska - Austria na Euro. - Matrix wczoraj byl ogladany 🤗 - wypalił kolejny z użytkowników Facebooka odnosząc się do zdjęcia, jakie opublikował "Dominator".