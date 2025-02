48. urodziny Mariusza Pudzianowskiego. Wielka przemiana „Pudziana”

Aż ciężko w to uwierzyć! Mariusz Pudzianowski ma już 48 lat. Legendarny strongman i gwiazda KSW od lat dostarcza kibicom ogromnych emocji. „Pudzian” jest pięciokrotnym mistrzem świata i niewiele wskazuje na to, by ktokolwiek miał go pokonać w tej kwestii. Od 2009 roku z sukcesami toczy karierę w sportach walki. Gwiazdor KSW stoczył aż 27 zawodowych pojedynków, z których wygrał aż 17.

W swoim sportowym CV ma triumfy z takimi gwiazdami, jak Łukasz Jurkowski, Michał Materla, Erko Jun czy Paweł Nastula.

7 lutego Pudzianowski obchodzi urodziny. Tuż po północy, o godzinie 0:01 Mariusz opublikował w swoich mediach społecznościowych grafikę z tej okazji. Dodał też krótki komentarz. - To dziś ten dzień – napisał w opisie.

Kiedy Mariusz Pudzianowski toczył ostatnią walkę w KSW?

Mariusz Pudzianowski przegrał dwa ostatnie starcia w KSW. "Pudzian" ostatni raz wszedł do klatki na PGE Narodowym w czerwcu 2023 roku. Jego przeciwnikiem był Artur Szpilka. Pudzianowski przegrał w drugiej rundzie przez techniczny nokaut. Wcześniej mierzył się z Mamedem Khalidovem. Przegrał w niespełna dwie minuty.

Wcześniej był na fali pięciu wygranych - pokonywał kolejno Erko Juna, Nikolę Milanovicia, Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego, Bombardiera i Michała Materlę.

