Mariusz Pudzianowski zwrócił się wprost do swoich hejterów. Postawił sprawę jasno, mocny przekaz od gwiazdora KSW

Pudzianowski wraca na wyjątkową galę

Mariusz Pudzianowski w ostatnim czasie miał sporo odpoczynku od walk w MMA. Po porażce z Arturem Szpilką na początku czerwca minionego roku „Pudzian” nie pojawił się jeszcze w klatce. Teraz już wiadomo, kiedy „Pudzian” wróci do klatki. Pierwsze informacje na ten temat przekazał Martin Lewandowski, który zdradził nieco szczegółów na temat jubileuszowej gali KSW 100 – wiadomo, że odbędzie się ona w listopadzie w Gliwicach. Szef KSW ujawnił też, że jedną z postaci, która na niej wystąpi, będzie Mariusz Pudzianowski.

Arkadiusz Wrzosek: To jest największy problem Szpilki | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mariusz Pudzianowski wprost do swoich hejterów

Trudno się dziwić decyzji władz największej polskiej federacji MMA. Pudzianowski jest jedną z postaci, która rozpropagowała mieszane sztuki walki w Polsce, a że niemal wszystkie walki stoczył dla KSW, to organizacja zawdzięcza mu bardzo wiele. Teraz sam zainteresowany przyznał, że wróci do klatki właśnie na jubileuszową galę KSW 100. – Widzę, że gruchnęła już informacja, kiedy wchodzę do klatki, czyli ja już z prezesami ustaliłem, że wchodzę na jubileuszową galę setkę. Zdrowy jestem, kontuzji nie ma, więc co tutaj mam narzekać – powiedział Pudzianowski w nagraniu opublikowanym w relacji na Instagramie.

W dalszej części opisał swój dzień i przy okazji zwrócił się z mocnym przekazem do nieprzychylnych mu osób. – Dziś już wieczorny trening zaliczony z klamotami, więc cóż, zaraz siusiu, paciorek i spać, tak to się chyba mówiło. No i rano 5:30 pobudka, rundkę swoją zrobić, obowiązków dzień jak co dzień, ja mam swój schemat dnia i tak mi się właśnie najlepiej żyje. Niektórzy zaraz będą komentować a to, a tamto - ja wam nie mówię, co wy macie robić, więc wy też proszę nie mówcie, co ja mam robić. Niech każdy pilnuje najlepiej swojego ogródka i najlepiej się na tym wychodzi. Dobranoc i miłego wieczoru – zakończył Pudzianowski.