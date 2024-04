Szef KSW ujawnia pierwsze szczegóły KSW 100! Prawdziwe fajerwerki i huczny jubileusz. Znamy lokalizację setnej gali

Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Pawle Nastuli! Tak nazwał go publicznie. Gwiazdor Gogglebox TTV spotkał się z mistrzem olimpijskim i musiał powiedzieć to głośno

Fani federacji KSW już mogą zacierać ręce na myśl o zbliżającej się gali KSW 94, która odbędzie się 11 maja w Ergo Arenie. Jedynymi z najważniejszych bohaterów wydarzenia będą Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek, którzy wreszcie skrzyżują ze sobą rękawice, a ich obecna forma podgrzewa jedynie atmosferę przed starciem. Spora część fanów polskiej federacji może jednak już wybiegać myślami w przyszłość i zastanawiać się, co szykuje dla nich KSW z okazji zbliżającej się wielkimi krokami gali KSW 100. To pytanie Martin Lewandowski miał okazję usłyszeć od Andrzeja Kostyry. - Jak chcecie uczcić ten jubileusz? Kto się pojawi? Pudzian, Mamed? - dopytywał dziennikarz. Właściciel federacji już zdradził, że listopadowe wydarzenie odbędzie się w PreZero Arenie Gliwice.

- Myślę, że to będzie trochę mniejsze wydanie KSW Colosseum, ale o tyle duże, żeby od strony oprawy, grafiki, wizualizacji to było święto. Na szczęście mamy jeszcze do listopada trochę czasu - ujawnił Martin Lewandowski tłumacząc, że listopadowe temperatury nie pozwalają na to, aby jubileuszowa gala KSW 100 odbyła się na PGR Narodowym w Warszawie, jak gale KSW Colosseum.