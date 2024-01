Marta Linkiewicz rozgrzała fanów! Wygina się w seksownej bieliźnie, można kompletnie odpłynąć!

Marta Linkiewicz znów jest na ustach mediów! Popularna przed laty influencerka, która zasłynęła swoimi głośnymi wypowiedziami na temat współżycia seksualnego z zespołem muzycznym, jest ostatnimi czasy gwiazdą telewizyjnego show telewizji TVN7, "Królowe Przeżycia", jak tez wraca do świata freak-fightów. Już na nadchodzącej edycji Clout MMA zmierzy się ona z Lexy Chaplin i będzie to wydarzenie, które bez wątpienia przyciągnie uwagę fanów. Teraz Linkiewicz wróciła do zaskakiwania swoich miłośników i na mediach społecznościowych pokazała się w gorącej sesji, do której przywdziała seksowną bieliżnę. To po prostu trzeba zobaczyć!

Marta Linkiewicz pokazuje się w seksownej bieliźnie! Gorące zdjęcia na mediach społecznościowych

Nie da się ukryć, że Marta Linkiewicz juz nie raz szokowała nas wyjątkowo gorącymi fotografiami samej siebie, które rozbudzały wyobraźnię fanów. Tym razem influencerka pokazała swoje wdzięki w wyjątkowo erotyczny sposób, prezentując swoje ciało w piękniej bieliźnie. Od takich widoków może zrobić się o wiele bardziej gorąco!

i Autor: instagram.com/linkimaster