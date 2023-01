Marta Linkiewicz wybrała się na randkę w seksownym stroju. Jej zdjęcie poraża, czysta bomba!

Potworne rozcięcie na twarzy gwiazdy KSW! To była krwawa wojna w Szczecinie. Paskudne zdjęcia

Marta Linkiewicz nie przestaje zaskakiwać! Mimo że gwiazda federacji freak-fightowych ostatnimi czasy zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych, to postanowiła wrócić do pokazywania wyjątkowo gorących stylizacji, które już nie raz spotykały się z komentarzami ze strony internautów. Tym razem gwiazda pokazała, w jakiej stylizacji udała się na randkę. Trzeba przyznać, że ubiór dobrany przez gwiazdę oszałamia. To trzeba zobaczyć.

Marta Linkiewicz idzie na randkę. Jej seksowna stylizacja powala

Nie da się ukryć, że Marta Linkiewicz jest postacią, która już nie raz wzbudzała wielkie emocje i kontrowersje. Celebrytka pokazywała niezwykle gorące ujęcia swojego ciała na mediach społecznościowych, a nawet zachęcała swoich obserwatorów do kupna subskrybcji na jej profilu na portalu "Only Fans", gdzie nie brakowało zdjęć o zabarwieniu erotycznym. Tym razem, wojowniczka Fame MMA, która od pewnego czasu jest w szczęśliwym związku, postanowiła pokazać stylizację, w której pokazała się na randce z wybrankiem swojego serca. Trzeba przyznać, że ten gorący strój może wywoływać wielkie emocje.

