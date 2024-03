Mateusz Gamrot jest prawdziwym szczęściarzem! Ogromne wsparcie przed ważnym starciem na UFC 299, znakomity wpis Joanny Jędrzejczyk

W nocy z 9 na 10 marca odbędzie się gala UFC 299 w Miami. Przeciwnikiem Polaka będzie Rafael dos Anjos, dla "Gamera" to kolejny krok, aby spełnić marzenie o zdobyciu pasa mistrzowskiego. W rozmowie z "Super Expressem", Gamrot wypowiedział się na temat przygotowania do walki. - Wszystko jest bardzo dobrze. Ciężko przepracowałem okres. Z roku na rok jestem coraz bardziej świadomym zawodnikiem wiedzącym czego chcę i w jakim kierunku zmierzam. Samopoczucie ekstra - power jest, energia jest, więc "work is done" - wyznał były mistrz KSW.

Joanna Jędrzejczyk z wielkim wsparciem dla Mateusza Gamrota! Była mistrzyni UFC ze specjalnym przekazem

Jędrzejczyk przyjaźni się z Gamrotem i bardzo mocno kibicuje, aby ten zdobył mistrzowski pas w UFC. Była mistrzyni napisała specjalny post przed wielką walką "Gamera". - Mateusz z uśmiechem i w dobrej formie. Łapiemy trochę świeżego powietrza przed wieczornym zbijaniem wagi. Mati! Mistrzu! Ciężka praca już za tobą. Poświęciłeś bardzo dużo aby być w tym miejscu. Jeszcze chwila trudu (zbijania wagi) i czeka Cię ta weselsza część roboty wojownika czyli sama walka! Jesteś silny, jesteś szybki, zdrowy w pełnej dyspozycji fizycznej oraz psychicznej. Te sobotnie zwycięstwo należy się Tobie! To kwestia czasu gdy sięgniesz najwyższej gwiazdy jaką jest mistrzostwo UFC. Zostałeś urodzony aby być Mistrzem UFC! - można przeczytać.

Gala UFC 299 z pojedynkami Mateusza Gamrota i Michała Oleksiejczuka będzie transmitowana w Polsacie Sport w nocy z 9 na 10 marca. Początek o 00.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na sport.se.pl!