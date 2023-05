Mateusz Gamrot naprawił wzrok, by podbić UFC. Zdradził, kiedy planuje wrócić do klatki. Jest wstępny termin

Amadeusz Ferrari zwrócił się do zmarłego Mateusza Murańskiego. Głos drżał, to był potok słów

Mateusz Gamrot przeszedł poważny zabieg naprawiania wzroku. Polska gwiazda organizacji UFC ma za sobą operację, która pozwoli mu po 30 latach przestać nosić okulary. - Jak poprawa efektu widzenia na macie i walce będzie taka jak w życiu codziennym to zapowiada się wersja GAMER 2.0 - twierdzi "Gamer", który znajduje się w rankingu UFC kategorii lekkiej.

Kiedy Mateusz Gamrot wróci do klatki UFC?

Mateusz Gamrot w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że musi odpocząć teraz trochę od pojedynków. Powrót do klatki planuje przed końcem roku.

- Ostatnią walkę miałem w marcu. Był to w miarę szybki powrót po 5 miesiącach. Chciałbym trochę odpocząć, by wrócić po wakacjach. Dozbroić się, dostroić moc i z wielkim przytupem wrócić do klatki na koniec roku, by zaznaczyć swoją obecność w rankingu wagi lekkiej - mówi wprost.

Polak chciałby zmierzyć się z kimś, kto znajduje się nad nim w rankingu. Z kim? tego na ten moment nie zdradza.

Oglądaj całą rozmowę z Mateuszem Gamrotem w materiale wideo.