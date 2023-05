Mateusz Gamrot przeszedł poważną operację! Pokazał zdjęcie z zabiegu, jego życie zmieniło się raz na zawsze

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Mateusz Gamrot stoczył jak na razie 24 zawodowe walki, z których przegrał tylko dwie. Pech chciał, że pierwszą z nich był debiut w UFC, a drugą hitowe starcie z Beneilem Dariushem na UFC 280 w październiku zeszłego roku. Porażka z Amerykaninem nieco wyhamowała marsz byłego mistrza KSW po starcie mistrzowskie w UFC, ale podobnie jak po debiucie, "Gamer" nie zamierza się poddać w walce o spełnienie marzeń. Pokazał to wygraną z Jalinem Turnerem na UFC 285 w marcu. Obecnie Polak zajmuje siódme miejsce w rankingu UFC wagi lekkiej i już niedługo powinien stoczyć kolejny ważny pojedynek. Jednak zanim do tego dojdzie, czeka go rekonwalescencja po ważnej operacji.

Mateusz Gamrot przeszedł poważną operację! Pokazał zdjęcie z zabiegu

"Gamer" kilka ostatnich tygodni spędził w Polsce i był m.in. jednym z gości podczas oficjalnej premiery serialu o Michale Materli. Fani nie do końca zdawali sobie sprawę z powodów jego wizyty w ojczyźnie, ale w piątek (19 maja) wiele się wyjaśniło. Okazuje się, że Gamrot przeszedł poważną operację korekcji wzroku! Jak sam stwierdził, ten zabieg zmieni jego życie. Już wkrótce gwiazdor UFC raz na zawsze odstawi okulary, które były jego znakiem rozpoznawczym.

"Nadszedł dzień kiedy po 30 latach noszenia okularów mogę je odłożyć na półkę. Precyzja i celność wzrasta do 100%" - napisał 32-latek pod postem na Instagramie. Udostępnił on kilka zdjęć z dr. Andrzejem Dmitriewem, m.in. z samego zabiegu. "Dziękuję Doktorze za nowa kartę życiową! Wykorzystam, jak tylko mogę! Chwila rekonwalescencji i wracam na matę w pełni gotowy i z dużym apetytem na resztę roku!" - zapowiedział. W poniższej galerii zobaczysz, jak Mateusz Gamrot wyglądał w okularach. Już niedługo ten widok odejdzie do lamusa: